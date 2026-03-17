文化放送の田中博之社長は１７日の定例記者会見で、４月からの新番組のパーソナリティーにフリーアナウンサーの生島ヒロシさん（７５）を起用すると発表した。生島さんは昨年１月、ＴＢＳラジオの番組をコンプライアンス違反を理由に降板し、芸能活動を無期限自粛していた。生島さんは番組スタッフへのパワハラ、セクハラ行為があったと当時の所属事務所が明かしており、田中社長は会見で、生島さんが怒りの衝動を制御する講習