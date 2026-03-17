【YouTubeチャンネル「イノベーション読書」】 3月17日 公開 【拡大画像へ】 新潮社は3月17日、「ゆる言語学ラジオ」や「神保町で会いましょう」などのポッドキャスト番組のホストを務める水野太貴さんが、神保町の見どころやおすすめの店について語る動画を新潮社公式YouTubeチャンネル「イノベーション読書」に公開した。 同社から出版している著作「会話の0.2秒を言語学す