新たなスタジアム整備は、多額の公費、税金を事業費に充てる「公設」方式で進めることが確実となっています。この公費負担を、県民や秋田市民はどう受け止めているのか。秋田にゆかりのある研究者が、去年、調査を行ったところ、新たな税金の支払いには、慎重な意見の住民が多いことがうかがえる結果となりました。 ■巨額費用がかかる新スタジアム整備お金の話は…とにかく難しい ブラウブリッツ秋田岩瀬浩介社長（今月12日