秋田市の沼谷市長は、新たなスタジアム整備をめぐり、事業を中心的に担う整備主体が決まったとしても、民間の資金が集まらなければ具体的な協議は始められないとの認識を示しました。資金確保のあり方については、県と足並みが揃ったかたちですが、整備主体の考え方は異なっていて、具体的な協議に入るメドが立たない状況が続いています。新たなスタジアム整備は、今年度では方向性が定まらず、沼谷市長にとって、来年度以降も市政