【新版 旦那が突然死にました。】 3月17日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 エムディエヌコーポレーションは、日常の尊さを知る死別コミックエッセイ「旦那が突然死にました。」に描き下ろしを追加した「新版 旦那が突然死にました。」を3月17日に発売した。価格は1,650円。 結婚4年目、3歳と1歳の子供を残して夫がなんの予兆もなく死ぬ。本書は、誰もが向