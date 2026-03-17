教員のなり手の確保に新たな一手です。教員採用試験を受ける人が減り続ける中、県教育庁は、これまで夏に行っていた採用試験に加え、「秋選考」を来年初めて実施する方針であることがわかりました。県内では現在、教員採用試験を年に一度、夏に行っています。県教育庁はこの従来の採用試験に加えて、来年、追加で志願者を募集し試験を行う「秋選考」を初めて実施する方針です。なり手の確保が課題の学校教員。おととし夏の試験では