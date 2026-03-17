サッカーJリーグは次のシーズンから、8月開幕のいわゆる秋春制のシーズンに移行します。静岡のJ2藤枝MYFCは、その開幕前の夏場のキャンプをにかほ市で行うと発表しました。にぎわい創出に期待が寄せられています。にかほ市平沢の仁賀保グリーンフィールドを拠点に夏場のキャンプを行うのは、静岡県を拠点とするJ2の藤枝MYFCです。藤枝では8月に開幕する次のシーズンに向けたキャンプ地