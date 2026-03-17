金沢武士団は3月17日、専修大学の清水愛葉がB3リーグ2025－26シーズンの特別指定選手として加入することを発表した。 石川県出身の清水は、185センチ83キロのシューティングガード。布水中学校、北陸学院高校を経て、専修大に進学した。「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」1部では1試合平均9.6得点3.4リバウンドを記録。「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーした