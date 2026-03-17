ロサンゼルス・レイカーズのクリプト・ドットコム・アリーナで3月13日（現地時間12日）に行われたレイカーズ対シカゴ・ブルズ（以降ブルズ）。伝統のある球団同士の対戦で、ブルズの河村勇輝が第2クォーターからコートに立った。レイカーズの八村塁が2023年1月にトレード加入して以来努力を重ね、チームにとって不可欠なロールプレーヤーとして成長し