CRAVITYが、明日3月18日にリリースする日本3rdシングル『BLAST OUT』のタイトル曲「BLAST OUT」のMVを明日0時に公開する。 （関連：CRAVITYの日本デビューをLUVITYが祝福念願のコール交換も楽しんだワールドツアー日本公演） 鴨下大輝が監督を務める本MVは、楽曲の持つダーク感とタイトルの“BLAST OUT”（爆発）を時限爆弾に見立て、秘密基地の中を模索しながら爆発までのカウントダ