3月17日、B2東地区の横浜エクセレンスは、シェイク・ケイタとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』における選手契約合意と、河合瑠那が特別指定選手として加入したことを発表した。 マリ共和国出身で現在26歳のケイタは203センチ105キロの体格を持つスモールフォワード。日本体育大学柏高校 （千葉県）かから専修大学に進むと、全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）でリバウ