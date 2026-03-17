G:ntが、新曲「DEADEND」を明日3月18日にリリース。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業） 本楽曲は、ロック／トラップ／ドリル／ジャークなどを横断したハイブリッドな“オルタナティブ・エモ・トラップ”。RhymeTubeをプロデュー