3月17日（現地時間16日）、ゴールデンステート・ウォリアーズはワシントン・ウィザーズと対戦し125－117で勝利。今シーズンで12シーズン目の指揮を執るスティーブ・カーヘッドコーチが通算600勝を達成した。 3月に入ってウォリアーズは、8日（同7日）のオクラホマシティー・サンダー戦から16日（同15日）のニューヨーク・ニッ