日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円２２～２４銭と前日に比べ０６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円０１～０５銭と同１円０１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１４９４～９６ドルと同０．００６８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS