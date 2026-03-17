バブルガム・ブラザーズが、ビルボードライブ公演『バブルガム・ブラザーズ ～ジジイが街にやってくる！～バブルガム・ブラザーズ LAST LIVE vol.3～マジで最後だ♡』を7月17日にビルボードライブ横浜、7月24日にビルボードライブ大阪で開催する。 （関連：KinKi Kids×King & Prince、“奇跡”のコラボ平成と令和に生まれたデュオ2組の相性は？） 同公演