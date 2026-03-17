今月2日、高松市内で男子中学生に暴行を加えけがをさせたとして、高松市内の15歳と14歳の中学生が、きょう（17日）逮捕されました。 警察によりますと、2人は今月2日午後1時45分ごろ、高松市内の中学校の体育館で、15歳の中学生の少年に暴行を加え、約7日間の加療を要するけがをさせた疑いです。一人が少年を掴んで引っ張り、もう一人が少年の足を蹴って倒れさせ、さらに、倒れている少年の背中を複数回けるなどしたうえ、背後か