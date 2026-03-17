日本時間17日、ワールド・ベースボール・クラシックの準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアを下して決勝進出を決めた。この快進撃の立役者となっているのが、オリックスに所属する投手アンドレス・マチャド（32）だ。今大会のマチャドは5登板で防御率0.00、8奪三振と圧巻の活躍を見せており、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）もXでその球威に感嘆の声を上げている。 【画像】山本由伸、帰国中の空から