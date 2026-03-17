赤坂の街をもっと好きになる、音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」ついに開幕！ 東京・赤坂を舞台に、1台のピアノ・4人の俳優で展開する音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」が、2026年3月16日に開幕しました。 4役すべてがWキャストとなっており、組み合わせも様々なので、何通りもの楽しみ方ができます。 本レビューでは、初日マチネ（キャスト：水田航