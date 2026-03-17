日本サッカー協会（JFA）は３月17日、U-21日本代表の３月海外遠征について発表した。U-21日本代表は３月に予定していたトルコ遠征が中止に。代替活動として、３月27日にU-21アメリカ代表、同29日にU-23韓国代表と韓国／天安にて、それぞれ対戦することが決まった。JFAの公式サイトを通じて、大岩剛監督は「はじめにこの短期間の中で試合が実施できるよう調整いただいた関係者の皆様に感謝申し上げます」とコメント。「当初は