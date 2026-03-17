今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第117回（2026年3月17日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）ヘブンは今日もミルクホール今日はトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）の出番が少なめ。最終