巨大なコンクリートの塔がそびえ立つサンシーロは、ブルータリズム建築の記念碑であり、一つの時代が終焉に向かっていることを告げる象徴でもある。ミラノ市はすでにこの聖地の解体日を決定したが、今、この場所は「明日なき巡礼者」のような大群衆で埋め尽くされている。彼らのお目当てはミランであり、その中でも群衆の視線を一身に集める。特別な一人の男だ。ピッチの上で彼を見つけるのは容易だ。身長は170センチそこそこ