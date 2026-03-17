【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私はギターを弾きながら歌うことが多いんですが、自分だけの歌い方をもっともっと探していきたいなって思っています」（実来） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が担当MCとして登場。 3月17日のJ-WAVE『GRANDMARQUE