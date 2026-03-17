西山智樹と前田大輔による新ボーイズグループ・TAGRIGHTのオリジナル番組『GO ON : TAGRIGHT』第3弾が、3月27日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にてオンエアとなる。 ■TAGRIGHT新曲「ZONE」含む全3曲のパフォーマンス映像フル尺オンエア 2025年上半期最も話題となったオーディション番組『timelesz project-AUDITION-』に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹