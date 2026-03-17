ＡＣＣＥＳＳ [東証Ｐ] が3月17日大引け後(18:00)に決算を発表。26年1月期の連結最終損益は33.9億円の赤字(前の期は53.8億円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年1月期は6.1億円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結最終損益は5.8億円の赤字(前年同期は37.4億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-16.4％→-12.6％に大幅改善