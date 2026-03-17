日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6004枚だった。 ◯2026年4月限（特別清算日：4月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6004(6004) バークレイズ証券3103(3103) SBI証券 6745(301