日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万8438枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 18438( 17560) ABNクリアリン証券 11922( 11174) バークレイズ証券7684(7684) J