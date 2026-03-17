ウェルネスカンパニーの株式会社スピック（神奈川県鎌倉市）は2025年3月2日、花粉症の自覚症状がある1000人を対象とした「花粉症に関する調査結果」を発表した。体の内側を整えるケアの実施率は10％前後調査ではまず、「『花粉症』とは免疫システムの過剰反応であることを知っているか」を聞いたところ、「知っている」と回答した人は82.6％にのぼった。花粉症対策として具体的に行なっていること（複数回答）では、「マスクや眼鏡