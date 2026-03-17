俳優でタレントのさとう珠緒が17日、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを公開した。【写真】「ワァ〜オ、サービスショット」ファンが反応したさとう珠緒の入浴ショットさとうは「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出し、「先日の温泉ロケ よじごじDaysで オープンしたばかりの ふふ 城ヶ島 海風のしらべ へ」と投稿した。続けて「景色もお食事もとっても素敵で 癒しの時間でした 今度はプライベートでも ゆっく