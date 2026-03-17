ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗退し、6大会目でワーストの8強止まりで終わった侍ジャパンの井端弘和監督が試合後、「結果がすべて」と語り、今大会限りで退任する意向を示したことが台湾でも報じられた。台湾メディアの緯来体育台は16日、日本メディアの報道を引用する形で、後任としてヤンキースGM特別アドバイザーの松井秀喜氏や前回大会で世界一奪還に導いた栗山英樹氏らの名前が上がっていると伝え