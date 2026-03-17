テレビ東京で18日、『ソレダメ＆バカリ合体SP』（後6：25〜後9：54）が放送される。ソレダメでは春先のお悩みを紹介する。【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法お出かけが増え外出する機会も多くなるこの時期。気をつけたいのが「空き巣被害」だ。そんな空き巣対策がなんと“100円グッズ”でできるのか。調査に向かったのは、俳優の内藤剛志。刑事役で培った鋭い視点に、防犯専門家も思わず脱帽。内藤が見つけた