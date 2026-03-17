あす18日にリリースされるDREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）。同アルバムに収録される楽曲「東京magic hour」のミュージックビデオが公開された。【動画】DREAMS COME TRUE「東京magic hour」ミュージックビデオ同ミュージックビデオには、繊細な光の描写と、切なくも温かいノスタルジックな世界観で支持を集めるイラストレーター・Saigetsuが参加。同曲のために20枚