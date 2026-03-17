5人組グローバルグループ・ITZYが6年前に発表した楽曲「THAT'S A NO NO」が韓国で旋風を巻き起こしている。【動画】“逆走ヒット”中！ITZY「THAT’S A NO NO」パフォーマンス動画きっかけは、3度目のワールドツアー『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞』の韓国公演のパフォーマンス。6年前にリリースされたミニアルバム『IT'z ME』の収録曲である「THAT'S A NO NO」のライブ映像がYouTubeで公開されると、“パフォーマン