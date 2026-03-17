演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最も太っ腹だった差し入れをしてくれた大物俳優を明かした。この日、女優の泉ピン子とともに出演。おごってもらった先輩について話が及ぶ中、テリーは「一番太っ腹だったのは、松方弘樹さんでしたね」と2017年に亡くなった俳優の松方弘樹さんの名前を挙げた。「僕ね、実は大泉の撮影所で、ドラマの監督やったこと