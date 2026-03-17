テレビアニメ『ワールド イズ ダンシング』（7月放送）のティザーPV、追加キャスト・スタッフ情報が発表された。土屋神葉、内田真礼、朴ロ美、小西克幸石谷春貴が出演し、猿楽や田楽、能楽の型付監修として能楽師の津村禮次郎、振付はTOKYO2020パラリンピック開会式演出や舞台『千と千尋の神隠し』のカオナシ役で話題になった森山開次らが務める。【動画】本格的な舞の振り付け！公開された『ワールド イズ ダンシング』PV同作