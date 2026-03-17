2月20日より劇場公開しているNetflixのオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、興収10億円を突破した。1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響となり、先週13日より100館以上で公開し、13日〜15日は動員数14万4281人、興収2億8706万4500円を記録。週末動員ランキングは前週10位から大幅アップして5位にランクインする大ヒットで、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。【画像】このシー