読売テレビは21日午後3時30分から、関西ローカルで『関西アンチ救済協会』を放送する。【番組カット】明石家メンバーと爆笑トークを繰り広げるさらば青春の光関西愛にあふれた「関西アンチ救済協会」の会長・みなみかわに関西アンチの疑惑をかけられ、協会に呼び出されたさらば青春の光の森田哲矢と東ブクロ。そんな、２人に、みなみかわが、新たなアングルで捉えた関西あるあるを紹介。はたして、関西アンチのさらばは、笑っ