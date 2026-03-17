1月下旬、神奈川県「秦野市カルチャーパーク」の陸上トラックに、色とりどりの大学ロゴ入りユニフォームが躍った。息を切らしながら懸命にトラックを周回する “選手” たち。その様子は同月に開催された正月の風物詩「箱根駅伝」を彷彿とさせるものだ。「まさに箱根駅伝を題材にしたドラマ撮影ですよ」と明かすのは制作会社関係者。「10月期に放送される連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で、毎年駅伝を局をあげて中継する日本テ