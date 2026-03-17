映画『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーによる世界的ベストセラー小説を映画化したSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、3月20日に日米同時公開される。主人公グレースを演じるライアン・ゴズリングが、異星人ロッキーの日本語吹替版声優として花江夏樹の起用を発表する動画が公開された。「日本語吹替版のロッキーは、夏樹！ チームへようこそ」と熱烈な歓迎のメッセージを送っている。【動画】ライアン・ゴズ