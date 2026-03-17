茨城・水戸市で車2台が衝突する事故があり、その弾みで、近くを歩いていた歩行者の男性が骨折する重傷を負いました。17日午前7時半ごろ、水戸市米沢町の市道で車2台が衝突し、その後、車1台が歩行者の男性を巻き込みました。この事故で車を運転していた男性（33）1人が右肩を打撲する軽傷を負ったほか、近くを歩いていた32歳の男性が左足の骨を折る重傷を負いました。また、42歳の女性と1歳の女の子が頭などに軽傷を負っています。