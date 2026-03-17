◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで小結・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒し、8勝2敗で勝ち越しを決めた。優勝争いトップを1差で追いかける。ケンカ四つ。立ち合いすぐに右を差し勝ち、左上手をつかんで一気に攻め込んだ。最後は右からすくって相手を崩しながら勝負を決めた。大関経験者の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は西前頭4枚目の