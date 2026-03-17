サントリー食品インターナショナルは今月２４日、炭酸飲料「ギルティ炭酸ＮＯＰＥ（ノープ）」を発売する。同社が飲料の大型新ブランドを出すのは１４年ぶり。糖度を高くして甘さを前面に打ち出し、健康志向とは対極にある「ギルティ消費」の獲得を狙う。ノープは、フルーツやスパイスなど９９種類以上のフレーバーを用いている。甘さが後味にも残り、再度飲みたくなるようなやみつきの味わいを目指している。希望小売価格は