午後5時半ごろ、宇都宮市下栗町で2階建ての住宅から火が出て激しく炎上しています。【映像】激しく炎が立ち上る現場の様子消防によりますと、この家には2人が住んでいますが、いずれも避難して無事だということです。この火事でポンプ車など少なくとも10台が消火活動にあたっています。（ANNニュース）