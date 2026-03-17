新潟出身のお笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が、自身のYouTube「おばたのおニイガタch」を更新。青森・弘前実の野球部出身でもある後輩芸人・漢咲コータロー（33）がセンバツの優勝校を予想した。漢咲は西武・外崎脩汰とチームメートだった元高校球児で、おばたが「芸人界で一番高校野球に詳しい」と認める人物だ。おばたから「今大会の優勝候補は？」と振られた。漢咲は迷うことなく「山梨学院です」と言い切った。2