中東情勢緊迫化の影響で、わさビーフが一時生産停止です。ポテトチップスなどを製造している山芳製菓によりますと、ホルムズ海峡の封鎖によって、機械の稼働や揚げる工程で使う「重油」の調達が困難で製造を続けられない状況だとしています。すでに「わさビーフ」などポテトチップス9品目のオンラインストアでの販売は休止していて、全面的な製造再開の時期は未定だということです。