■全国の18日（水）の天気西から前線や低気圧が近づきます。天気は下り坂で、九州では朝から雨が降り出すでしょう。日中は雨の範囲が東へ広がり、夜には東海や北陸も傘の出番になりそうです。西日本では雷を伴って強く降る所もあるでしょう。関東も、雨の降る所がありそうです。北日本は、午前中は晴れますが、午後は雲が広がるでしょう。東北は、夜遅くなると、雨の降る所がありそうです。最低気温は、北日本や北陸で17日より低く