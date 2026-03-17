日本競輪選手養成所第１２９回生、１３０回生の卒業記念レース（伊東競輪場）は１７日、男女の決勝戦が行われ、男子は在所１位の沢田桂太郎（２８＝大分）が、女子は在所２位の川上いちご（２６＝千葉）がそれぞれ優勝した。男子１２９回生６９人、女子１３０回生２０人は３月２３日に選手登録され、５月８日から行われる「競輪ルーキーシリーズ」（松山）から順次デビューする。決勝は在所１位の小原乃亜が最終１角で落車。６