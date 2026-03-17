12月中旬、東京・銀座でスーツ姿の佐野勇斗の姿をキャッチ。なにやら険しい表情だが、いったい何があったのか――。「ビジネス街の一角で佐野さんが身を隠すようにして立っていたので驚きました。なにかの撮影をしているようで、佐野さんが張り込みをしている様子でした。秋ドラマでは金髪姿が印象的だったので、黒髪になってイメージがガラッと変わりました」（通行人）ビジネスマンが振り返るほどの存在感を見せていた佐野だ