米国代表がＷＢＣで２０１７年以来２度目の優勝に王手をかけた。１７日（日本時間１８日）の決勝戦（ローンデポ・パーク）でベネズエラと対戦する。そんななか昨季のア・リーグ、サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）の言動が米国ファンを逆なでしているという。左腕は１次ラウンド・英国戦に先発し３回１失点で降板。その後、米国代表を離脱しフロリダ州で行われているタイガースのスプリングトレー