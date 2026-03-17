ロサンゼルス・ドジャースが、日本の衣料メーカー大手のユニクロと公式フィールド・プレゼンティング・パートナー契約に合意したと、3月15日（日本時間16日）、米メディアの「ジ・アスレチック」が報じた。これによって、ドジャースタジアムのグラウンド部分は「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム」になる見込みだ。ただし、スタジアムの名称は変更されず、いわばユニクロとの契約は、スタジアム内の「芝との