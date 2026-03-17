ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国を2-1で下した。試合後に主将アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が発した言葉が話題に。これにドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が粋な例えで反応した。ジャッジは接戦をものにしたドミニカ戦後、囲み取材でWBCについてコメント。「正直、ワールドシリーズ